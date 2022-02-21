Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, министерство по делам территориальных образований Саратовской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области» приглашают муниципальных служащих Саратовской области в возрасте до 35 лет принять участие в региональном конкурсе «Муниципальные лидеры изменений – 2022».

«Конкурс уже стартовал! Участие в нём — хороший способ для муниципальных служащих заявить о своей профессиональной деятельности, лидерских способностях и управленческих навыках, а также о возможностях развития своего муниципального образования, – подчеркнула Екатерина Мамлина, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС. – В процессе взаимодействия с коллегами и экспертами во время очного этапа конкурса участники обменяются идеями и опытом, смогут развить навыки, которые будут им полезны при исполнении служебного функционала».

Лауреаты конкурса получат ценные призы и подарки, а победитель — сертификат на обучение по любой программе повышения квалификации, реализуемой в Президентской академии.

С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (piu.ranepa.ru) в разделе «Анонсы».