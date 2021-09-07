Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после посещения областного кардиологического диспансера в Саратове приехал на городскую станцию скорой медицинской помощи.

Он ответил на вопросы журналистов, касающиеся прививок. В частности, Мурашко рассказал о возможном росте заболеваемости гриппом и covid-19 в осенний период и необходимости вакцинации.

—Если раньше мы говорили что коронавирус наиболее опасен для лиц старшего возраста, то сегодня с новым течением заболевания видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины. Поэтому специалисты сегодня четко выработали рекомендации по профилактике и безопасности пациентов против коронавируса. Нужно этим воспользоваться, тем более что это доступно широко, — отметил министр.