Действующие в Саратовской области мусоровывозящие компании приняли участие в акции #мыработаемдлявас В период нерабочих дней и сложной эпидемиологической ситуации предприятия коммунальной сферы продолжают работать для бесперебойного оказания услуги.

— Мусоровывозящие компании, коммунальные предприятия, все те, кто каждый день выходят на работу – делают важное дело для всех нас. Начавшие акцию сотрудники мусороперерабатывающих комплексов сделали это не ради себя. Призыв: «#Оставайтесьдома» — это обращение к каждому жителю. Только личной ответственностью перед окружающими и примером для других мы можем преодолеть сложившуюся ситуацию. Надеемся, что каждый из нас примет верное решение, ради своих родных и близких. Предприятия коммунальной инфраструктуры продолжат ежедневную работу, потому что #мыработаемдлявас, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, что в период нерабочих дней офис Регионального оператора принимает обращения и заявления исключительно в дистанционной форме. Предприятия непрерывной деятельности продолжают работу в прежнем графике работы, при этом повышаются меры безопасности и проводятся замеры температуры и выявление симптомов респираторных заболеваний у всех сотрудников.