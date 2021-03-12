Это просветительский проект, который состоит из серии историй, посвящённых героям Великой Отечественной войны.

Первый сюжет — «Мальчики с бантиками». Это история, посвященная двум подросткам, Виктору Солодову и Михаилу Филимонову, которые мечтали попасть в Соловецкую школу Юнг, но увы, из-за недостающего года в возрасте, это было невозможно. Но ребята не отчаялись и нашли способ поступить в школу.

Виктор Солодов и Михаил Филимонов вместе прошли непростое обучение в Соловецкой школе юнг. Оба прошли грозные годы Великой Отечественной войны. И вернулись в родной Саратов, когда война уже была закончена.

Оказаться на площадке съемки сюжета, присесть за советскую ученическую парту и проникнуться атмосферой 40-х годов ХХ века вы сможете в Музее боевой и трудовой славы!

В интерьерах музея от лица героев будут показаны пронзительные истории судеб, боевого пути и геройских подвигов.

Герои заговорят 12 марта на официальных страницах музейного комплекса в социальных сетях — «ВКонтакте и Instagram.