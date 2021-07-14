Сегодня, 14 июля, в Саратове состоялись мероприятия, приуроченные к 150-летию Приволжской железной дороги. В них приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Делегация осмотрела реконструкцию объектов, входящих в экспозиционно- выставочный комплекс на станции Покровск. Там начали капитальный ремонт трех строений: железнодорожного вокзала, здания железнодорожных касс и водонапорной башни. Во втором полугодии планируется отремонтировать здания телефонно-телеграфной станции и железнодорожной больницы. После реставрации интерьер зданий приблизится к историческому. Туда будут включены пассажирские и почтово-багажные вагоны начала XX века, а также образцы тягового подвижного состава, два ретро-автомобиля и железнодорожная дрезина. До 2024 года на выставочных площадках планируется разместить более 18 единиц подвижного состава.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев позвонил в станционный колокол и высоко оценил новый музей.

Также присутствующие проехали от станции Покровск до Саратов-1 на новом рельсовом автобусе «Орлан». Стоимость поездки на нем будет составлять 418 рублей.

А еще состоялась презентация новой электрички «Ласточка». Там есть регулируемые кресла, специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, подъемники для инвалидов-колясочников в головных вагонах. А еще вагоны оборудованы выдвижными подножками.

Внутри есть системы поддержания микроклимата, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. Для удобства пассажиров в каждом вагоне есть биотуалет, розетки для зарядки гаджетов и информационные табло.