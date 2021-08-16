Объект культурного наследия необходимо отреставрировать.

Мемориально-бытовая экспозиция музея-усадьбы Чернышевского с 16 августа 2021 года будет закрыта для посетителей по причине капитального ремонта. Об этом сообщили в мэрии Саратова.

Уточняется, что в музее известного русского писателя, революционера и общественного деятеля 19 века Николая Чернышевского проведут кровельные и гидроизоляционные работы, а также обновят фасад здания. Также будут отреставрированы деревянные двери и ставни усадьбы Чернышевского.

Кроме того, будет решаться вопрос по ремонту окон музея.

Обновление памятника планируется завершить только через 2 года.