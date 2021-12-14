Исторический парк «Россия – Моя история» подготовил для саратовцев новогоднюю программу.

Для всех желающих в преддверии праздника будет работать экскурсия «Новый год: история праздника», а также тематическое занятие «Саратовъ Новогоднiй», которое погрузит в особую атмосферу купеческого города.

Для самых юных посетителей в историческом парке будет проводиться историко-познавательный квест «Новогодний переполох» и мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси».

Кроме того, музей «Россия – Моя история» сможет порадовать гостей нарядными праздничными фотозонами.