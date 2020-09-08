В Ленинском районе Саратова суд вынес приговор семье педофилов, которые на протяжении ряда лет насиловали несовершеннолетнего сына. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» сообщил источник в правоохранительных органах.

Акты сексуального насилия длились несколько лет, в период, когда мальчику было от девяти до 12 лет. По одной из версий, насильники — это мать и отчим ребенка. Мужчина, предположительно, обвинялся еще в растлении несовершеннолетней девочки, которая не является членом семьи извращенцев.

Остальные подробности по делу выясняются.