Суд готовится рассмотреть уголовное дело 26-летнего мужчины, который пытался добраться до Москвы из Саратовской области по поддельному паспорту, сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД.

В мае сотрудники транспортной полиции в поезде Балаково-Москва задержали человека с поддельным паспортом. Как выяснилось, мужчина не имеет никакого гражданства. Паспорт, принадлежащий 27-летнему жителя Курска, он нашел на улице и оставил себе. В документе он заменил фотографию.

По этому паспорту он купил билет на поезд до Москвы, однако был задержан в Саратове.

Уголовное дело передано в суд.