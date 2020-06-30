Житель Аткарска предстанет перед судом по обвинению в угрозе применения насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее, 10 декабря 2019 года, в Аткарске на привокзальной площади водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, въехал на газон. Сотрудники ДПС сразу поняли, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования. От данной процедуры 40-летний водитель отказался. Но все попытки инспектора убедить мужчину пройти освидетельствование и разъяснения последующей за отказом административной ответственности были тщетны.

Вместо вразумительных комментариев по этому поводу, 40-летний водитель начал угрожать сотруднику ударом в лицо. Остальных инспекторов он предпочел нецензурно обругать. После подобных действий гражданина на него завели уголовное дело, которое сейчас направлено в суд.