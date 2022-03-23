В отношении 34-летнего ранее судимого саратовца возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, днем 19 марта мужчина находился в доме у своей 54-летней знакомой на улице Малая Горная, где они выпивали. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу своего телефона. Как оказалось, женщина спрятала его. Тогда гость разозлился и нанес хозяйке квартиры не менее пяти ударов кулаками по лицу, а также не менее десяти ногами по телу и голове.

Желая скрыть следы преступления, злоумышленник поджег зажигалкой мягкую мебель в помещении квартиры, после чего покинул место преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан. Судебно-медицинская экспертиза устанавливает точную причину смерти потерпевшей.

Расследование уголовного дела продолжается.