В Саратовской области суд отправил под арест 36-летнего жителя Маркса, обвиняемого в умышленном причинении тяжких травм 52-летней женщине, от которых она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Мужчина снимал у погибшей квартиру на улице Комсомольская. 16 июля, вернувшись домой, он обнаружил пропажу еды и обвинил в этом хозяйку. В ответ на ее отрицание, он принялся бить женщину по лицу и телу кулаками.

Выместив гнев, мужчина лег спать у себя в комнате. Утром он обнаружил, что пострадавшая умерла. Собрав вещи, квартирант покинул место преступления, заперев тело женщины в квартире. Оно было найдено 19 июля.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.