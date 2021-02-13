Три человека умерли от коронавируса в минувшие сутки в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Не стало 60-летней женщины, при жизни страдавшей сахарным диабетом и высоким давлением, 49-летнего мужчины, который болел хронический панкреатит, течение его болезни осложнилось проблемами с сердцем и почками. Также умерла женщина 68 лет со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, артериальной гипертензией. Имела также последствия перенесенного ранее полиомиелита в виде парапареза нижних конечностей.