Сегодня, 22 июня, в 12:30 на 17 километре трассы, соединяющей Саратов и Балтай — повороте на село Аряш Новобурасского района произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

26-летний водитель ГАЗели влетел в Suzuki Wagon под управлением 67-летнего гражданина. Легковушка поворачивала, а после столкновения опрокинулась.

В результате аварии водитель иномарки и восьмилетний ребенок из салона этого авто госпитализированы с травмами в больницу города.

Обстоятельства устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.