Сегодняшней ночью в Озинском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

В 1:20 на трассе у села Балаши легковушка влетела в дорожную технику.

В результате ДТП погиб 38-летний мужчина из салона авто.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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