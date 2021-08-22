Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина из легковушки погиб в столкновении с техникой под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина из легковушки погиб в столкновении с техникой под Саратовом По Новости Саратова - 22.08.2021 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодняшней ночью в Озинском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. В 1:20 на трассе у села Балаши легковушка влетела в дорожную технику. В результате ДТП погиб 38-летний мужчина из салона авто. Обстоятельства трагедии выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Зарегистрировано 246 новых случаев коронавируса в Саратовской области В результате взрыва на асфальтобетонном заводе под Саратовом пострадал рабочий Николай Панков поздравил земляков с Днём государственного флага России ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина из легковушки погиб в столкновении с техникой под Саратовом Новости Саратова - 22.08.2021 0 Сегодняшней ночью в Озинском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. В 1:20 на трассе у села Балаши легковушка влетела в дорожную технику. В результате ДТП погиб... Зарегистрировано 246 новых случаев коронавируса в Саратовской области 22.08.2021 В результате взрыва на асфальтобетонном заводе под Саратовом пострадал рабочий 22.08.2021 Николай Панков поздравил земляков с Днём государственного флага России 22.08.2021 В сгоревших в Саратове двух машинах пострадали 4 человека 22.08.2021