Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя поселка Лысые Горы подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с 4 по 8 октября 2018 года мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении 11-летней внучки своей сожительницы.

Девочка молчала об этом и призналась маме только в феврале 2020 года. Та сразу же написала заявление в полицию.

Экспертиза показала, что девочка говорит правду, следователи наладили контакт с малышкой и узнали, как все было.

Злоумышленник находится под стражей, он так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.