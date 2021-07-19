Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Пензы, обвиняемого в разбоях. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

По версии следствия, обвиняемый с 29 мая по 1 июня совершил три нападения на офисы микрофинансов. Он угрожал сотрудникам учреждения ножом и отобрал у них свыше 139 тысяч рублей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли установить злоумышленника. Гражданина задержали, его взяли под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.