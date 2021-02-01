Житель Новоузенского района из-за своей ревности получил уголовное дело. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Более трех часов он ждал свою возлюбленную на улице, с собой у него была бутылка водки и минералка. Терпению пришел конец, а потом и спиртному.

Мужчина перелез через забор, посмотрел в окна дома и понял, что женщина его не любит.

Тогда он зашел в ее сарай, осветил зажигалкой помещение и увидел тюки с сеном. Гражданин запалил сухую траву и поспешил скрыться.

По пути домой ему стало стыдно и он позвонил пожарным, все рассказав. На допросе этого он не упомянул, потому что напился и не помнил половину произошедшего.

Прибывшие огнеборцы разбудили хозяйку дома с детьми, та сообщила, что никуда не звонила. Спустя некоторое время сотрудники оперативной службы вернулись, чтобы потушить сарай, от которого остались только стены.

Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 62 тысячи рублей.

Предполагаемого злоумышленника, 28-летнего мужчину, задержали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

На него завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.