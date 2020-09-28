Суд признал 31-летнего жителя Вольска виновным в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

По версии следствия днем в июне 2020 года мужчина после того, как выпил алкоголь, собирался помириться с супругой, но в подъезде дома поссорился снова с ней и тещей.

Мужчина схватил серп, который был у него с собой, схватил за волосы тещу и, угрожая убийством, отрезал ей волосы, попутно избивая, а потом исполосовал ей лицо.

После этого он скрылся с места происшествия.

Мужчина частично признал свою вину, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.