Вчера, 9 июля, в 10:11 в полицию поступил звонок, что в Вольске двое мужчин обокрали магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Работница магазина сообщила, что у них пропала одна бутылка коньяка «Кенигсберг», две бутылки водки «Пять озер», пять бутылок водки «Царская», две бутылки пива и ряд снэков — чипсы, рыбная соломка. В итоге сумма ущерба составила 4,214 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали 38-летнего мужчину, который сознался в содеянном. Ему уже избрана мера пересечения — подписка о невыезде.