Расследование уголовного дела об убийстве двух жителей Шихан продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 22 октября 38-летняя женщина с 54-летним сожителем распивала спиртное в квартире дома на Молодежной улице в Шиханах. С ними сидели двое мужчин и женщины.

Между ее возлюбленным и 34-летним гражданином вспыхнул конфликт из-за инцидента, который был этим летом. Хозяйка жилища попыталась их успокоить, но получила удар кулаком по лицу, из-за чего упала на кровать.

Сожитель попытался вступиться за нее, но получил удары ногой по животу. Потом пару злоумышленник изрезал ножом.

Мужчина выдержал все и продолжал жить, из-за чего злоумышленник схватил шнур от электроприбора и затянул на его шее, пока тот не скончался.

Потом гость взял нож, ключи от входной двери и вместе с присутствующими ушел. Улику он выбросил, 25 октября полиция обнаружила тела.

Личность подозреваемого установили по горячим следам, ему предъявили обвинение. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, его взяли под стражу.

Расследование продолжается.

