Накануне, 18 марта, 11-летний мальчик обратился за помощью к мужчинам, находившимися в ГСК «Береза». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Ребенок рассказал, что его вместе с другом-ровесником незаконного удерживает неизвестный им мужчина в помещении хозяйственной постройки, расположенной недалеко от дома № 11 по улице Батавина.

Мужчины отправились туда и обнаружили 48-летнего мужчину и еще одного 11-летнего ребенка. Двое детей были госпитализированы в больницу с ссадинами и ранами, в том числе от укусов животного. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится доследственная проверка. Как сообщили в региональной прокуратуре, детей удерживал ранее судимый мужчина. Он задержан.