Суд признал 28-летнего жителя Маркса виновным в избиении отца до смерти, а также рукоприкладства в отношении матери. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

В ночь с 2 на 3 июля он поссорился с родителями и начал доказывать правоту силой.

У отца и матери разорвались внутренние органы, были переломлены ребра. Родитель скончался, а женщина осталась в живых, но ее здоровью был причинен тяжкий вред. Она также получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер.

Уголовное дело суд рассматривал с участием присяжных заседателей.

Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей злоумышленник признан виновным.