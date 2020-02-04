Житель Вольска Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в краже и изнасиловании, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

19 ноября прошлого года 46-летний мужчина, не имеющий средств к существованию, решил обокрасть свою соседку. Около полуночи он проник во двор ее дома через заднюю калитку фомкой вскрыл дверь.

Вопреки ожиданиям злоумышленника, женщина не спала и, услышав шум, вышла посмотреть, что произошло. Мужчина схватил ее за шею и, не смотря на то, что его жертва начала сопротивляться, повалил на пол, слегка придушил и изнасиловал.

После того, как насильник пошел к раковине умыться, женщина выбежала из дома и убежала к соседям, откуда вызвала полицию. Мужчина, тем временем, похитил ноутбук, телефон, золотую цепочку, крестик и скрылся. Ювелирные изделия он сдал в ломбард, откуда они были в дальнейшем изъяты, а технику припрятал. В ходе предварительного следствия все похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело передано в суд.