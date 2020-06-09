Мужчина ограбил и изнасиловал пенсионерку и попытался убить жертву. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В Ртишеве 28 мая 39-летний местный житель постучал в дверь частного дома к 75-летней пенсионерке. Гость представился сотрудником коммунальной службы и объяснил необходимость проверки счётчиков в жилище, хозяйка открыла. С порога мужчина повалил женщину на пол, изнасиловал её, потом взял с кухни нож и начал угрожать и требовать деньги. Потерпевшая передала ему 450 рублей, но насильнику этого показалось мало, тогда он ударил ее ножом в бок, в шеи и подбородок, потом различными предметами начал наносить удары по голове. Женщина после всего этого упала на пол, но незваный гость не унимался, он взял провод от торшера и стал душить жертву, остановило его только то, что пенсионерка отдала ему ещё три тысячи рублей. Получив деньги, злоумышленник принялся рыскать по шкафам в поисках драгоценностей, но ничего не нашел. Чтобы скрыть следы преступления, он поджёг тюль и кровать и оставил женщину умирать, прихватив с собой алюминивою флягу. Однако старушка выбралась из горящего дома и побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за изнасиловние и разбой. В ходе расследования выяснилось, что он совершил в отношении пенсионерки и другие насильственные действия сексуального характера. Также он рассказал следователям, что, уходя из жилища не только совершил поджог, но и открыл газ и заперли входную дверь. Задержанный не скрывал, что желал жертве смерти.

Сейчас мужчина находится под стражей, правоохранители проводят ряд мероприятий для закрепления доказательств вины насильника. Расследование дела продолжается.