Прокуратура через суд вернула в собственность государства два земельных участка из лесного фона в Воскресенском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Некоторое время назад мужчина купил у администрации района два земельных участка общей площадью четыре тысячи квадратных метров за девять тысяч рублей для занятия садоводством. При этом участки находятся в живописном месте вблизи родника, и на ними растет смешанный лес.

Новый хозяин земли огородил ее профлистом и никакого сада там не разбил.

Прокурор района в направил исковое заявление о прекращении права собственности суд и выиграл дело. Сейчас забор демонтируется, а участки вернулись в собственность государства.