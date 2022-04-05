Судебные приставы взыскали с жителя Балакова крупную задолженность по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Так, 44-летний мужчина не участвовал в воспитании сына и не выплачивал деньги на его содержание. В итоге долг превысил 600 тысяч рублей.

По словам ведомства, должнику запретили выезжать из страны, ограничили действия по перерегистрации права собственности его недвижимого имущества, а также взыскали деньги с его расчетных счетов для полного погашения задолженности.

В настоящее время из официального дохода мужчины ежемесячно удерживаются денежные средства.