В Краснокутском районе судебные приставы проводят взыскание с местного жителя задолженности по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Саратовской области.

34-летний мужчина несколько раз нарушал обязательства перед банком. Общая сумма его долга превысила 600 тысяч рублей. Банк обратился в суд, чтобы взыскать с должника его автомобиль Hyundai Solaris, который являлся предметом залога.

Судебные приставы неоднократно приходили по адресу мужчины, однако не находили ни его, ни его автомобиль.

Благодаря совместным розыскным действиям приставов и сотрудников ГИБДД удалось найти и отправить автомобиль на специальную стоянку, где он и будет реализован в счет уплаты долга в случае, если мужчина так и не примет никаких мер.