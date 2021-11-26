Сегодня, 26 ноября, у дома 9Б по улице Полтавская произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратову.

47-летний мужчина за рулем «Hyundai Solaris» не справился с управлением и врезался в столб.

Ему потребовалась помощь медиков.