Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина на иномарке протаранил столб в Саратове РубрикиНовости Саратова Мужчина на иномарке протаранил столб в Саратове По Новости Саратова - 26.11.2021 58 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 26 ноября, у дома 9Б по улице Полтавская произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратову. 47-летний мужчина за рулем «Hyundai Solaris» не справился с управлением и врезался в столб. Ему потребовалась помощь медиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Олег Костин поблагодарил мусульман Саратова за помощь в «красных зонах» Женская волейбольная сборная ПИУ РАНХиГС вошла в тройку победителей студенческих игр вузов ПФО Роман Бусаргин: В Саратовской области откроются принципиально новые модельные библиотеки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина на иномарке протаранил столб в Саратове Новости Саратова - 26.11.2021 0 Сегодня, 26 ноября, у дома 9Б по улице Полтавская произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратову. 47-летний мужчина за рулем "Hyundai Solaris" не... Олег Костин поблагодарил мусульман Саратова за помощь в «красных зонах» 26.11.2021 Женская волейбольная сборная ПИУ РАНХиГС вошла в тройку победителей студенческих игр... 26.11.2021 Роман Бусаргин: В Саратовской области откроются принципиально новые модельные библиотеки 26.11.2021 Балаковцы высказались против строительства 25-этажного жилого дома на месте бывшего Кирпичного... 26.11.2021