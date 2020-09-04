Сегодня, 4 сентября, в 7:30 на 310 километре трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

63-летний водитель Lada Priora влетел в КамАЗ, от полученных травм он скончался на месте.