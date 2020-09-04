Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина на Lada Priora влетел в КамАЗ и погиб на месте РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина на Lada Priora влетел в КамАЗ и погиб на месте По Новости Саратова - 04.09.2020 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 сентября, в 7:30 на 310 километре трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 63-летний водитель Lada Priora влетел в КамАЗ, от полученных травм он скончался на месте. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Брошенный окурок спровоцировал пожар в многоквартирном доме в Балакове Группа наркодилеров попала в сеть правоохранителей из-за собственной неосторожности В Саратовской области уничтожен 31 очаг конопли ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Брошенный окурок спровоцировал пожар в многоквартирном доме в Балакове Новости Саратова - 04.09.2020 0 Вчера, 3 сентября, в 14:28, в городе Балаково Саратовской области заполыхал жилой дом, сообщает ГУ МЧС. Пожар возник на балконе четвертого этажа пятиэтажки из-за брошенного... Группа наркодилеров попала в сеть правоохранителей из-за собственной неосторожности 04.09.2020 В Саратовской области уничтожен 31 очаг конопли 04.09.2020 Наркоман-автолюбитель остался без прав из-за своей пагубной привычки 04.09.2020 Жителя Аткарска отправили в колонию за избиение жены до смерти 04.09.2020