Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина на Toyota влетел в столб на Московском шоссе в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина на Toyota влетел в столб на Московском шоссе в Саратове По Новости Саратова - 13.12.2021 98 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 12 декабря в 22:20 напротив дома 7 по Московскому шоссе в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 31-летний водитель Toyota влетел в световую опору, после чего попал в больницу. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды Завод в Балакове выплатил сотрудникам зарплату на 2,6 млн после вмешательства прокуратуры ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове Новости Саратова - 13.12.2021 0 Сегодня, 11 декабря, в ходе оперативного совещания главой Саратова Михаилом Исаевым был озвучен ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова. Глава города поручил ускорить... Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды 13.12.2021 Завод в Балакове выплатил сотрудникам зарплату на 2,6 млн после вмешательства... 13.12.2021 Приставы поймали на дорогах Энгельса 25 должников 13.12.2021 В ДТП в Саратовской области с начала года пострадали 357 детей 13.12.2021