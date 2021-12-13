12 декабря в 22:20 напротив дома 7 по Московскому шоссе в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

31-летний водитель Toyota влетел в световую опору, после чего попал в больницу.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА