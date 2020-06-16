В Саратовской области мужчина нашел на своем земельном участке человеческие кости. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В Новоузенском районе, мужчина решил провести трубы к своему дому, раскопав глубокую траншею его там ждал сюрприз. На дне ямы виднелись кости и череп человека, хозяин участка сообщил в правоохранительные органы.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и причины смерти, усопшего. Следователи также будут проверять базу без вести пропавших.

