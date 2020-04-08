Житель Вольска Саратовской области нашел скелет на собственно приусадебном участке, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера, 7 апреля, мужчина выравнивал участок возле своего дома и наткнулся на человеческие кости, закопанные на полуметровую глубину. Он сообщил о находке в правоохранительные органы.

Следователи вместе с судебно-медицинскими экспертами провели осмотр места. Им удалось извлечь несколько костей.

Сейчас по факту обнаружения останков проводится проверка. Скелет направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение.