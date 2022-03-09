Житель Балакова нашел свою сожительницу мертвой в квартире. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, 9 марта около двух часов дня мужчина при входе в квартиру многоэтажного дома по улице 60 лет СССР обнаружил тело своей 51-летней сожительницы. Врачи скорой медицинской помощи констатировали ее смерть.

На теле погибшей были обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин на голове, груди и конечностях.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.