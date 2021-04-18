Следователи проводят проверку после смерти 24-летнего мужчины в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, утром 18 апреля гражданин упал с 25 этажа строящегося дома на улице Пушкина. От полученных травм он скончался на месте.

Находящиеся на месте стройки рабочие сообщили обо всем начальнику, который вызвал полицию.

Следователи осмотрели место происшествия и выявили у пострадавшего повреждения, характерные для падения с высоты.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, как мужчина оказался там. Изъята необходимая документация. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.