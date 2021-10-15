В Балашове проведена проверка показаний на месте 46-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека. Об этом сообщает следственное управление по Саратовской области.

В ночь с 29 сентября по 30 сентября 46-летний мужчина, находясь по месту своего проживания в частном доме по улице Павлова Балашова, выпивал с 57-летним приятелем. Опьянев, гость начал вести себя агрессивно. Желая его утихомирить, хозяин отвел его в комнату и предложил лечь спать. Однако вместо этого мужчина начал оскорблять родственников друга.

Разозлившись, 46-летний мужчина нанес ему не менее трех ударов кулаком в голову, от которых тот упал на пол, после чего продолжил бить его кулаками и ногами в область головы и туловища. Осознав содеянное, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

8 октября мужчина скончался в больнице от полученных травм. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.