В Балашове Саратовской области 46-летний местный житель избил черенком 72-летнюю мать и нанес смертельные удары своей 81-летней тете. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

13 мая этого года подозреваемый был у себя дома в компании пожилых родственниц. Без ведомых причин начал их избивать черенком от швабры, мать нападавшего смогла вырваться и добежать до соседей, которые и вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка задержали мужчину и вызвали «скорую». Пострадавших увезли в больницу, через не продолжительное время 81-летняя пенсионерка скончалась. По заключению врача причиной смерти стала тупая травма грудной клетки с переломами ребер.

Нападавшему предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мужчина свою вину признал и

раскаялся в преступлении.

На данный момент проводятся все необходимые действия для закрепления доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.