Сегодня, 22 июля, около 6:30 загорелся частный дом на улице Волжская города Балаково, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Прибывшие на место пожарные устранили возгорание. А в одной из жилых комнат позже обнаружили обгоревший труп 63-летнего хозяина жилища.

Следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом, прибывшие на место происшествия, установили предварительную причину смерти мужчины – отравление продуктами горения. Признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

Причина пожара на данный момент неизвестна, пока только установлен очаг возгорания в одной из жилых комнат.

Все прочие обстоятельства происшествия устанавливаются.