Сегодня, 22 июля, около 6:30 загорелся частный дом на улице Волжская города Балаково, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.
Прибывшие на место пожарные устранили возгорание. А в одной из жилых комнат позже обнаружили обгоревший труп 63-летнего хозяина жилища.
Следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом, прибывшие на место происшествия, установили предварительную причину смерти мужчины – отравление продуктами горения. Признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.
Причина пожара на данный момент неизвестна, пока только установлен очаг возгорания в одной из жилых комнат.
Все прочие обстоятельства происшествия устанавливаются.