Вчера днем, 6 апреля, жители села Царевщина Балтайского района обнаружили неподалеку от одного из домов тело мужчины, о чем сообщили в полицию. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Выяснилось, что не стало 56-летнего жителя данного села.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, его смерть наступила от переохлаждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.