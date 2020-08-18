В полицию обратился 51-летний житель Саратова с заявлением о краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Пострадавший мужчина преимущественно проживает в Саратове, но иногда ездит в загородный дом в село Калининское. В последний раз до кражи он не был в селе около месяца. Когда же мужчина приехал в загородный дом, то обнаружил, что пропала бытовая и строительная техника: пылесос, стиральная машина, машинка для стрижки волосы, утюг, шурповерт, набор инструментов и многое другое. Общая стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей.

Заявитель поделился догадкой о предполагаемом похитителе – своем двоюродном брате, который знал, где лежат ключи от дома. Подозреваемый мужчина не стал скрывать совершенное воровство. Только все похищенное вернуть заявителю не удалось, брат успел продать часть техники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.