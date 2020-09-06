Вчера, 5 сентября, на улице Челюскинцев в Кировском районе загорелись гаражи возле дома №172, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дело в том, что когда пожарным удалось потушить возгорание, они обнаружили близко от входа в обгоревших гаражах тело неизвестного мужчины с ожогами.

Судебно-медицинский эксперт заключил, что мужчина умер не насильственной смертью.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

Следователям еще предстоит выяснить, что случилось в этих гаражах вечером 5 сентября.