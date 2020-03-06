Саратовец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-службе регионального следственного управления.

Как считают следователи, в 2016 году он пообещал своему приятелю «отмазать» его родственника от уголовной ответственности за ДТП, в котором погибли двое человек. Для решения проблемы он потребовал дать ему деньги для взяток правоохранителям и мобильный телефон для связи с оперативниками, ведущими дело.

С марта по мая 2016 года мужчина передал аферисту частями 2,8 миллиона рублей, а также смартфон за 16 тысяч рублей. Естественно, что мошенник никаких «вопросов» с полицией не решал, а деньги он потратил на себя.

Аферу раскрыли сотрудники ФСБ.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Ведется следствие.