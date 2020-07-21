Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля в Затоне. Об этом сообщили в городском УМВД.

С помощью сканера он проник в машину и вытащил ценные вещи и почти 42 тысячи рублей. Все это время рядом с ним стоял приятель. Злоумышленник собирался уехать со своими друзьями, но его остановили стражи порядка.

По версии задержанных, их остановили «ни за что», а вор приехал только купаться и загорать.

Но отдыхать на пляж ушли лишь потерпевшие, которые оставили в машине банковские карты, паспорта и телефоны.

Возбуждено уголовное дело, 37-летний подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.