В Саратове обвинен в кражах ранее судимый за совершение хищений мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры

Ранее судимый 33-летний мужчина совершил 3 кражи и 3 попытки хищения. Осенью 2019 года мужчина тайно похищал имущество из таких магазинов, как «Метро кэш энд Керри», «Спортмастер», «Тандер», «Магнит» на общую сумму более 123 тысяч рублей. Все похищенные товары он после успешно перепродавал.

Но не все его кражи были удачными, трижды он пытался похитить имущество из гипермаркетов «Тандер», «Магнит», «Лента» на сумму около 16 тысяч рублей. В эти неудавшиеся попытки хищения он был задержан охранниками.

Мужчине вынесли наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима.