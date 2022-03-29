Суд назначил штраф 59-летнему мужчине за подстрекательство к получению взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 2 октября прошлого года житель Новоузенска по телефону уговорил сотрудника руководящего состава РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову получить взятку от третьего лица в виде 1,5 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за смену владельца машины вне очереди.

Так, суд назначил штраф подстрекателю в виде 12 тысяч рублей. Принявшему взятку сотруднику полиции — 15 тысяч рублей.