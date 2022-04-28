Суд признал виновным 41-летнего мужчину в предложении взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Мужчина решил помочь двум родственницам (гражданкам другого государства) оформить вид на жительство. Побоявшись, что им откажут в получении документов, мужчина дал взятку в виде 50 тысяч рублей начальнику отделения по вопросам миграции.

УФСБ России по Саратовской области задержали нарушителя. В настоящее время суд вынес ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.