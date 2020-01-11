В Вольске ночью 7 декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого был в алкогольном опьянении. Оказалось, мужчина уже был лишен водительских прав за подобный проступок.

Нарушителя доставили в больницу для прохождения медосвидетельствование, однако там задержанный начал вести себя агрессивно. Он получил замечание от оперативника, что еще больше его разозлило. В ответ мужчина обматерил полицейского.

Сейчас уголовное дело в отношении буяна направлено в суд на рассмотрение по существу.