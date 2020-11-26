В полицию в начале сентября с заявлением о краже обратился житель села Куриловка. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина рассказал, что неизвестные залезли в его дом и унесли оттуда системный блок, клавиатуру, компьютерную мышь, модем, два телевизора, музыкальный центр, колонки, ресивер со спутниковой антенной, два сотовых телефона и устройство для светомузыки.

По подозрению в преступлении задержали его 25-летнего односельчанина.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.