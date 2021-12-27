В Энгельсе полицейские задержали подозреваемого в грабежах.

В полицию обратилась жительница Энгельса. Она рассказала, что ее знакомая стала жертвой уличного нападения.

Инцидент произошел 25 декабря на перекрестке улиц Пушкина и Маяковского в 20:55. К женщине подбежал незнакомец и отобрал сумку, в которой находились спортивные вещи. По версии следствия, похищенное не заинтересовало мужчину, и он поспешил избавиться от улики, выбросив сумку неподалеку от места преступления.

В 21?20 в полицию позвонила еще одна женщина. 35-летняя горожанка сообщила, что на улице Дубовской неизвестный отобрал у нее сумку с документами.

Подозреваемый был задержан «по горячим следам» сотрудниками ППСп. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина, проживающий в Ульяновской области. Расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).