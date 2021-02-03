Житель Энгельса Саратовской области из мсти поджог квартиру, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Мужчина, работающий на автомойке снял комнату в общежитии у знакомой. Единственным условием, которое предъявила хозяйка жилья было не выпивать. Сначала арендатор держался, но, спустя какое-то время, начал выпивать и его попросили съехать.

Свое выселение квартирант решил отметить с одним из соседей. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, после которой обвиняемый вернулся в съемную комнату, стащил с кровати простыню и, подсунув ее под холодильник, совершил поджог и поспешил скрыться, закрыв входную дверь на ключ.

В результате пожара, комната выгорела полностью. Общая сумма ущерба, причиненного собственнице жилья, составила более 280 тысяч рублей.

Сначала подозреваемый отрицал свою вину, сваливая на старую электропроводку и неисправный холодильник, но позже — признался.

Уголовное дело направлено в суд.